Candidato de Bolsonaro em SP, Tarcísio está dividido entre dois partidos

Candidato do presidente Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo, o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas afirmou nesta terça estar dividido entre dois partidos para entrar na disputa. Pelas regras eleitorais, candidatos que queiram concorrer a um cargo eletivo neste ano devem estar filiados a uma legenda até 5 de abril.

“Vai ficar entre os dois, ou PL ou Republicanos, teremos que definir nos próximos dias. Obviamente que o PL é muito importante, é o partido do presidente. Ter o mesmo número do presidente é muito legal. Mas o Republicanos é um ótimo partido também, vamos pensar”, disse durante evento NT Expo, do setor ferroviário.

O ministro defendeu que surpresas são possíveis “até o último momento” e que há sempre movimentos que podem ser feitos para agregar um ou outro nome ao bloco.

Questionado sobre a escolha do vice, Tarcísio afirmou que o cenário ideal seria uma chapa híbrida entre as duas siglas cotadas — e rebateu as críticas por estar disputando o Palácio dos Bandeirantes e não ser paulista.

“A gente vai resolver problemas de infraestrutura de São Paulo que há décadas estão sem solução. Será que a gente não tem solução pra apresentar pra esses problemas? Acho que consigo mostrar isso para o estado E isso de ser paulista, sinceramente, ninguém está ligando pra isso. Pessoal quer saber se esse cara tem condição de resolver o problema”, disse.