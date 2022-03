Candidato de Bolsonaro em PE terá ‘dia de Tarcísio’ com leilão na B3

Anunciado há uma semana como pré-candidato ao Governo de Pernambuco pela base do presidente Jair Bolsonaro, o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira (PL), terá o seu “dia de Tarcísio” nesta quarta na B3.

Ferreira vai bater o martelo no leilão de PPP de iluminação pública do município, que acontece nesta quarta e deve gerar 84 milhões de reais em investimentos com a obrigação de cobertura de 100% do município com luz de led em 18 meses. A expectativa é de redução de cerca de 70% nos custos com energia da cidade. Será, portanto, uma agenda positiva a ser explorada pelo pré-candidato.

Essa já é a terceira PPP de iluminação que o BNDES estruturou em Pernambuco, após leilões bem sucedidos em Petrolina e Caruaru. Três cidades estratégicas em regiões distintas do estado, o que também deve ser explorado pelo candidato bolsonarista durante a campanha.