Candidato ao Senado, Mourão intensifica agenda focada no Rio Grande do Sul

Recém-filiado ao Republicanos para disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul, o vice-presidente Hamilton Mourão intensificou a agenda “gaúcha” na semana passada.

Só na última sexta-feira, em viagem a Porto Alegre, Mourão deu entrevistas para rádios gaúchas, fez uma visita ao Grupo RBS e participou de um programa de debates da TV Pampa.

Na quinta, antes de partir de Brasília para Canoas (RS), recebeu no gabinete da Vice-Presidência, no Palácio do Planalto, o prefeito de Caçapava do Sul (RS) e o secretário de Obras da cidade.

Dois dias antes, passou meia hora com o prefeito e vice-prefeito de Pinheiro Machado (RS) e com duas vereadoras do município.

Recentemente, VEJA mostrou que nos últimos meses ele passou por dez cidades gaúchas, compareceu a grandes eventos do agronegócio, deu entrevistas, recebeu homenagens e visitou obras no Estado.