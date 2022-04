Candidato ao governo de SP, Rodrigo Garcia avança na internet

Ainda desconhecido entre eleitores — mais de 85% da população paulista não sabe quem é o governador do estado, segundo o Datafolha –, Rodrigo Garcia (PSDB) tem comemorado a crescente curiosidade em torno do seu nome — pelo menos, na internet.

De acordo com o Google Trends, ferramenta que mede as palavras mais pesquisadas, o nome do tucano esteve à frente dos de outros principais adversários na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes — Márcio França (PSB), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) — em cidades visitadas nas últimas semanas. O desempenho é visto como resultado da estratégia de Garcia de fazer um giro pelo interior desde que assumiu o Executivo, no início de abril.

Após a passagem por Campinas, por exemplo, o governador atingiu o pico de 50% nas menções buscadas pelo público da cidade, enquanto a outra metade se dividiu entre pesquisas pelos nomes dos demais principais pré-candidatos.

Nos últimos quinze dias, Garcia também liderou as buscas em cidades recentemente visitadas, como São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, São Carlos, Araraquara, Araçatuba e Suzano.

Ainda de acordo com o último Datafolha, o tucano aparece em quarto lugar na disputa ao governo, com 6% das intenções de voto. Quem lidera é Haddad, com 29%, seguido de França, com 20% e Tarcísio, com 10%.