Candidato a vice de Castro chama operação da PF de ‘pancada política’

Prefeito de Duque de Caxias e candidato a vice na chapa do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), à reeleição, Washington Reis (MDB) chamou a operação da PF e da CGU da qual foi alvo nesta quinta-feira de “pancada política” a um mês das eleições. Reis é investigado por suspeita de desvios na área da Saúde na prefeitura da cidade da Baixada Fluminense.

Segundo a PF, a operação Anáfora tem como objetivo investigar suspeitas de um esquema de desvios de recursos em contratos do município com uma cooperativa de trabalho. A operação foi autorizada pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio e cumpriu mandados de busca e apreensão no Rio e em seis cidades do Estado.

Em vídeo divulgado na noite desta quinta, Reis afirmou que seu advogado já teve acesso ao inquérito e que a polícia esteve durante a manhã em um projeto social da prefeitura em Duque de Caxias chamado Fazenda Paraíso, destinado à recuperação de pessoas com vício em drogas. Segundo ele, os agentes investigavam uma suposta doação de tanques para a criação de tilápias feita por um empresário local.

“Aquela fazenda é um patrimônio da prefeitura e ali recebe doações. E nós recebemos de uma empresa a doação de tanques para a criação de tilápias e hoje eu tive uma busca da Polícia Federal na Fazenda Paraíso e na minha casa dizendo que eu recebi um bem para a minha fazenda”, disse.

Reis é um dos caciques do MDB aliados de Jair Bolsonaro no Rio. Ele teve recentemente uma condenação no STF e corre o risco de ter a sua candidatura como vice de Castro impugnada. O político disse que a ação da PF nesta quinta é “algo muito chocante”.

“A gente sofre, faltando um mês para a eleição, essas pancadas da política. Muita gente que não consegue o esclarecimento do fato cai em dúvidas, mas estou aqui dando satisfação e estou muito tranquilo porque sou firme no que faço, ando direito e é só vitória, em nome de Jesus”, disse.

Continua após a publicidade