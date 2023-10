Campos Neto e Haddad ganham ‘melhores do ano’ por revista internacional

Atualizado em 10 out 2023, 17h38 - Publicado em 10 out 2023, 14h39

Atualizado em 10 out 2023, 17h38 - Publicado em 10 out 2023, 14h39

A revista Latin Finance revelou os vencedores da premiação para os destaques na economia da América Latina e do Caribe. Fernando Haddad foi eleito o melhor ministro da Economia e Roberto Campos Neto, pelo segundo ano consecutivo, se destacou entre os chefes de bancos centrais.

A premiação foi anunciada na reunião anual do Fundo Monetário Internacional que ocorre em Marrakesh. O encontro do FMI reúne ministros de finanças e chefes de bancos centrais de 189 países. Campos Neto já está no Marrocos, Haddad embarca nesta terça.

De acordo com a Latin Finance, Haddad “mereceu o prêmio por sua habilidade em avançar com reformas”. A revista cita também a desconfiança do mercado no início do mandato com o ministro da Fazenda, principalmente, pelos “gastos extravagantes” dos governos anteriores de Lula e de outras gestões do PT.

“Mas isso não aconteceu totalmente. Em parte, graças a Haddad. O ministro das finanças articulou a aprovação de reformas estratégicas para a economia e construiu credibilidade para o novo governo, e os resultados apareceram. A economia está crescendo em ritmo mais rápido do que o esperado”, diz a Latin Finance.

Em relação a Campos Neto, a revista destaca “o hábil manejo da política monetária que permitiu reduzir a taxa de juros antes de economias desenvolvidas”. A publicação traz uma entrevista com Walter Molano, economista-chefe da BCP Securities, que define a performance de Campos Neto como “de longe” a melhor entre os chefes de banco centrais da América Latina e Caribe.

