Campos Neto aponta ‘falta de conhecimento’ em críticas de Lula ao BC

Roberto Campos Neto participou nesta segunda de um evento do jornal Folha de S.Paulo sobre os dois anos de autonomia do Banco Central.

Questionado sobre as críticas pessoais de Lula ao seu trabalho no comando do banco, ele disse que essa personificação mostra falta de conhecimento do petista sobre a autonomia da instituição.

“Algumas declarações vão no sentido de não entender a regra do jogo”, disse Campos Neto.

Campos Neto argumenta que a legislação garante autonomia não só do presidente do BC em relação ao governo, mas dos demais diretores da instituição em relação ao próprio comandante da autoridade monetária.