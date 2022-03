Campanha gratuita vai testar 1 milhão de brasileiros contra doenças renais

Na semana do Dia Mundial do Rim, a Dasa e a Astrazeneca acabam de lançar uma campanha gratuita de diagnóstico de doenças renais crônicas.

A iniciativa pretende testar até fevereiro de 2023, em todo o país, mais de um milhão de brasileiros hipertensos e diabéticos — os grupos mais propensos a desenvolver essa condição.

De acordo com os organizadores, a expectativa é detectar de 30% a 35% de novos casos de pacientes com problemas renais em estágio inicial e, com isso, ajudar a traçar estratégias que impeçam a evolução da doença. Atualmente, apenas de 5% a 10% dos pacientes sabem do problema antes de chegar em fases muito avançadas, estima a Dasa, rede de saúde integrada.

Para participar, é preciso ser maior de 18 anos, residente do Brasil e se autodeclarar diabético ou hipertenso sem diagnóstico prévio de doença renal crônica. Os locais participantes podem ser consultados no site https://diagnosticodoencarenal.dasa.com.br/.

“Doenças renais são silenciosas e, por isso, detectadas tardiamente. Qualquer comprometimento crônico do rim é irreversível, mas, com a detecção precoce, é possível evitar que a complicação evolua para diálise ou transplante. Antigamente, não tínhamos como tratar. Hoje em dia, já há tratamento, mas ele precisa ser feito precocemente”, diz o diretor médico da Dasa, Gustavo Campana.

Para detectar problemas renais, serão oferecidas a dosagem de creatinina e microalbuminúria, coletadas por meio de sangue e de urina, respectivamente. A combinação dos dois indicadores permite avaliar a função renal. “Esse primeiro teste é uma triagem. Os pacientes que tiverem alteração nos exames serão orientados a discutir os resultados com seu médico e a refazer os exames após três meses para confirmar o diagnóstico”, diz Campana.