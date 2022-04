Campanha em Alagoas já tem duelo judicial entre aliados de Lira e Renan

Ainda falta pouco mais de seis meses para a eleição, mas a política de Alagoas já está em guerra nos tribunais alagoanos.

Decisão da desembargadora Silvana Omena do Tribunal Regional Eleitoral nesta terça derrubou decisão da semana passada que determinava a retirada do ar de um vídeo postado pelo senador Rodrigo Cunha (UB-AL) em redes sociais.

No vídeo, Cunha criticava a articulação do senador Renan Calheiros para eleger um aliado numa eleição indireta para governador, prevista para ocorrer no início de maio.

Foi Calheiros quem provocou a Justiça para retirar o vídeo de Cunha do ar, alegando que o senador do União Brasil estava antecipando as eleições.

Rodrigo Cunha, pré-candidato ao governo nas eleições diretas do fim do ano, contará com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do prefeito de Maceió, JHC.

Já Calheiros defende o deputado estadual Paulo Dantas, que se filiou recentemente ao MDB.

