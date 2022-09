Campanha de Tarcísio recorre à Justiça Eleitoral contra Rodrigo Garcia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A campanha do candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas, entrou na noite desta segunda com ação junto ao Tribunal Regional Eleitoral contra o atual governador e postulante à reeleição Rodrigo Garcia. Eles suspeitam de uso da máquina pública pelo tucano e pedem a apuração de abusos de poder político e econômico.

A coligação de Tarcísio ainda pede investigação sobre transferências voluntárias com base no portal da transparência. A prática seria vedada neste período das eleições.

Garcia passou boa parte da campanha em terceiro lugar nas intenções de voto dos eleitores paulistas. Levantamentos recentes, porém, mostram o tucano empatado tecnicamente com o candidato bolsonarista e ex-ministro da Infraestrutura. É o caso da última pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda.