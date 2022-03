Campanha de Moro tira aprendizados da desastrosa aliança com Arthur do Val

Aliado de Sergio Moro, o senador Alvaro Dias avalia que a campanha do ex-juiz da Lava-Jato sofreu forte impacto com o desastre provocado por Arthur do Val e suas falas sobre mulheres ucranianas. O paranaense, no entanto, acredita que há tempo suficiente para Moro superar o episódio.

“Sem dúvida nenhuma sentimos um desconforto grande. Acho que foi uma lição. Ainda temos tempo para uma correção de rumos. Não podemos nos desesperar e construir alianças a qualquer preço”, diz Dias.