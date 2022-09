Campanha de Lula vê aumento da rejeição a Bolsonaro após o debate

O ex-ministro e coordenador do plano de governo de Lula (PT), Aloizio Mercadante, observa o aumento da rejeição a Jair Bolsonaro (PL) após o debate ocorrido na noite desta quinta. A dois dias do primeiro turno das eleições, a campanha petista afirma que o antibolsonarismo atingiu o maior número de indecisos até o momento.

A análise tem base em pesquisa qualitativa junto a um grupo de eleitores que ainda não decidiram em quem votar para presidente no próximo domingo. No cenário, os petistas veem Bolsonaro isolado e com rejeição de quase 80% do grupo.

Para Mercadante, a provocação de Padre Kelmon (PTB) a Lula foi a impulsionadora dessa rejeição. As acusações ocorreram após o petebista já ter atacado duas vezes Soraya Thronicke (União Brasil) e discutido com o apresentador William Bonner.

A conduta fez com que o Padre fosse percebido como “apêndice do bolsonarismo”. Na avaliação petista, a resposta de Lula ao ataque foi entendida, nas redes sociais, como reação ao bolsonarismo e não ao candidato do PTB.