Campanha de Lula vai ao TSE contra vídeo de suposto apoiador ‘satanista’

Atualizado em 4 out 2022, 20h52 - Publicado em 4 out 2022, 20h49

A campanha de Lula (PT) acionou o TSE contra a divulgação nesta terça-feira nas redes sociais de um vídeo de um homem que diz ser satanista e apoiador da candidatura do petista à Presidência. A ação mira o autor do vídeo, além de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Carla Zambelli (PL-SP) e outros seis bolsonaristas que compartilharam a publicação.

A campanha acionou os adversários por propaganda eleitoral negativa e pediu liminarmente que o TSE determine a retirada das postagens do ar sob pena de multa. Segundo a equipe do petista, seus adversários têm trazido o tema da religião para o centro do debate eleitoral e o vídeo foi produzido deliberadamente para associar Lula ao satanismo e prejudicar a sua imagem junto ao eleitor cristão.

O vídeo foi publicado originalmente pelo perfil @vicky_vanilla_official no TikTok e logo se espalhou em outras redes. A campanha de Lula pede que o dono do perfil seja identificado e que as empresas donas das redes sociais sejam intimadas a derrubarem as publicações.

Na ação ao TSE, a campanha anexou um vídeo publicado há duas semanas no qual o suposto satanista diz, durante uma entrevista a um podcast, que é contrário à candidatura de Lula. “A partir do vídeo anexado, é possível identificar a real posição política do representado, que é adversária à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, mediante nefasto estratagema de comunicação, ciente de suas crenças impactam na larga maioria do eleitorado brasileiro, posiciona-se maliciosamente em suas redes sociais para simular um apoio ao candidato Lula da Silva quando, por via oblíqua, quer prejudicar a candidatura da Coligação ora representante”, diz a campanha.

