Campanha de Lula pede que TSE tome providências contra violência política

A campanha de Lula protocolou há pouco no TSE um pedido de providências sobre o cenário de intolerância e violência política no país. A coligação solicitou a criação de um canal direto, no site do tribunal, para denúncias de ataques e outras ações para garantir a paz no período eleitoral.

O documento classifica os episódios crescentes de violência política no Brasil como uma estratégia organizada, liderada pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, que buscariam acirrar a rivalidade na população.

O pedido aponta três eixos da suposta iniciativa bolsonarista: a construção de um “ambiente de intolerância” a partir de publicações e falas de Bolsonaro contra petistas; os decretos presidenciais que facilitaram o acesso a armas e munições e o aumento de pessoas armadas no país; e os casos recentes de assassinatos e ameaças a pessoas ligadas ao PT e outros partidos de esquerda.

“A escalada de violência não é ao acaso, é fruto do modus operandi idealizado e aplicado por Jair Messias Bolsonaro através da construção do ideário de intolerância e polarização; do subsídio armamentista, armando a população; e da efetiva concretização da violência”, afirma a petição, assinada pelos escritórios Aragão e Ferraro e Zanin Martins Advogados.