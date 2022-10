Campanha de Lula denuncia ‘promoção’ do Beto Carrero World para petistas

Atualizado em 27 out 2022, 12h17 - Publicado em 27 out 2022, 11h14

Por Ramiro Brites

Os advogados de Lula entraram nesta quinta com uma notícia-crime junto à Procuradoria-Geral Eleitoral denunciando uma promoção no Beto Carrero World. O parque de diversões de Santa Catarina, o estado mais bolsonarista do país, ofereceu 25% de desconto para clientes que fossem de vermelho no dia das eleições.

Chamado de “Passaporte para Todos”, em referência a mesma sigla do Partido dos Trabalhadores, a promoção oferece a redução de preço apenas para visitantes que entrarem no parque antes das 8h — horário de abertura das urnas — e saíssem após às 17h, quando eleitores que ainda não estão na fila para votar não podem mais acessar as zonas eleitorais.

No documento enviado à PGE, os advogados afirmam que a propaganda teve a intenção de “deixar as pessoas ocupadas nas atrações de seu parque durante todo o horário de funcionamento das urnas, como forma de afugentar parte do eleitorado”. A campanha petista relaciona o anúncio a sigla e cor do partido, mas dizem que a promoção atinge o eleitorado de modo geral.

“Independentemente do público alvo que busca atingir, pois qualquer pessoa é capaz de usar determinada cor de vestimenta, é certo que a empresa Beto Carrero World almeja impedir o comparecimento de pessoas no

dia de votação a partir da realização de promoção no passaporte para entrada do parque”, acrescentou.

O parque se retratou nas redes sociais e apagou nesta quinta as postagens dos descontos relacionados às eleições. O “Passaporte para Todos” foi publicado na quarta e, um dia antes, a empresa havia feito uma promoção para quem fosse vestido “de verde e amarelo”, para apoiadores de Jair Bolsonaro.

O “Passaporte Verde e Amarelo” dá os mesmo 25% de desconto para quem usar as cores no parque até a próxima segunda-feira, um dia após o segundo turno. Até o meio-dia desta quinta, o tíquete promocional ainda era vendido no site do Beto Carrero.

A empresa pediu desculpas nas redes sociais e botou a culpa no humor. Segundo o parque, “muita gente não entendeu a piada”.

“Galera, cadê o bom humor? Muita gente não entendeu a piada, não abrimos o parque antes das 8h ou controlamos o horário de entrada e saída. Todos são muito bem-vindos aqui, independente do horário ou da cor da camisa. O Beto Carrero World vem pedir desculpas publicamente pelo mal-entendido. Antes ou depois de vir se divertir vá exercer o seu direito de votar. Pense no futuro do Brasil”, publicou no Instagram.