Campanha de Lula conseguiu derrubar 50 notícias falsas na Justiça

Por Ramiro Brites Atualizado em 19 out 2022, 07h53 - Publicado em 19 out 2022, 07h30

Os advogados da campanha de Lula já obtiveram 72 vitórias no TSE. As ações pediram a derrubada de fake news, direito de resposta e propaganda eleitoral irregular de Jair Bolsonaro, apoiadores ou veículos de comunicação. Das ações acatadas pela Justiça Eleitoral, 50 são conteúdos inverídicos ou que levam à desinformação.

As fake news foram publicadas por diversos perfis nas redes sociais. Entre eles, os de alguns bolsonaristas ilustres como os senadores Mara Gabrilli e Flávio Bolsonaro; o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. Além das deputadas Carla Zambeli e Bia Kicis; Nikolas Ferreira e Pablo Marçal, deputados eleitos nestas eleições.

De acordo com os representantes de Lula, os congressistas — e outros apoiadores do presidente — representam o “Ecossistema de Desinformação”, denunciado pelos advogados da campanha do petista por meio de uma Ação de Investigação. O ministro Benedito Gonçalves, do TSE, acatou a solicitação e, entre as medidas, adiou o lançamento do documentário “Quem mandou matar Jair Bolsonaro?”, da produtora Brasil Paralelo, que seria na próxima segunda, para depois do segundo turno.

Nesta semana, a Justiça Eleitoral também concedeu à campanha de Lula três pedidos de direito de resposta em veículos de imprensa. Todos eles, em programas da Jovem Pan. Os advogados do ex-presidente já haviam conseguido dois pedidos anteriores na emissora, relativos a áudios que relacionam o candidato petista ao crime organizado.

O TSE também barrou 16 propagandas eleitorais irregulares e uma “pesquisa eleitoral duvidosa” foi impugnada, em Minas Gerais. Os advogados da campanha petista ainda aguardam 17 representações contra a desinformação.

Veja a lista de fake news barradas pela Justiça Eleitoral:

