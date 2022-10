Campanha de Lula aposta no passe livre e em feriados

Atualizado em 26 out 2022, 15h13 - Publicado em 26 out 2022, 16h30

Um dos coordenadores da campanha petista aposta no maior comparecimento de eleitores do Lula com o transporte público gratuito, o que atingiria a parcela mais pobre da população. O passe livre no próximo domingo foi adotado por mais de 120 cidades brasileiras, incluindo todas as capitais — Rio Branco, no Acre, liberou o deslocamento apenas para volta mediante apresentação do comprovante de voto.

Outro ponto que chama atenção dos petistas é a possibilidade de outros eleitores, com mais recursos financeiros, aproveitarem o feriado da próxima quarta, Dia de Finados, para viajar. Em teoria, a atitude pode retirar eleitores de Jair Bolsonaro do domicílio eleitoral. Para reduzir a abstenção, o Dia do Servidor Público, que seria feriado na próxima segunda para funcionários da iniciativa pública, foi adiado ou antecipado em 19 dos 27 estados. Outras seis unidades federativas definiram ponto facultativo.

O comportamento dos mais de 30 milhões de eleitores que não foram às urnas em 2 de outubro pode definir as eleições. Afinal, o contingente é cinco vezes maior do a diferença de votos entre Lula e Jair Bolsonaro no primeiro turno. Apesar disso, o coordenador pondera que, historicamente, as abstenções de voto no primeiro e no segundo turno são quase iguais.