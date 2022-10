Campanha de Lula aciona TSE em 18 ações contra fake news e ofensas

Atualizado em 13 out 2022, 18h01 - Publicado em 13 out 2022, 17h43

Advogados de Lula entraram com 18 ações no TSE contra a campanha de Jair Bolsonaro, apoiadores e programas de rádio e TV. De acordo com as denúncias, os opositores são responsáveis por propagar fake news com o intuito de difamar o ex-presidente e enganar o eleitor.

Das 18 ações, 12 são pedidos de resposta a blocos da propaganda eleitoral de Bolsonaro. Uma das peças diz que os presídios foram os locais onde Lula teve mais votos. Conforme a representação do petista, a campanha bolsonarista tenta vincular a imagem do opositor a de “bandido”, por meio de apelo emocional e táticas de impacto, com músicas fortes e cenas como a de um roubo a mão armada.

Também foram ajuizadas três representações eleitorais contra supostas desinformações publicadas por perfis apoiadores de Bolsonaro. Uma delas é sobre acusações, sem provas, de fraudes no sistema eleitoral, a outra vincula o candidato petista à violência praticada por chefes de Estado de outros países. Além de alegarem relação de Lula com o crime organizado.

Mais dois pedidos de resposta foram solicitados contra conteúdos da programação da emissora Jovem Pan, por suposta propagação de fake news. Os programas “Três em um”, do dia 7 de outubro e o “Pingos no Is” devem responder por exporem notícias falsas.

A última ação foi contra o deputado mais votado do Brasil nas últimas eleições. Nikolas Ferreira, teve vídeo retirado do ar por decisão do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do TSE, mas as redes sociais do vereador ainda publicam conteúdos difamatórios contra Lula.

“O requerido não apenas desdenha da ordem jurisdicional à qual todos os cidadãos brasileiros estão submetidos – inclusive ele -, mas também segue progredindo nas suas postagens para que o vídeo permaneça em evidência, por outros meios de comunicação, tendo como resultado a propagação de conteúdo sabidamente inverídico capaz de violar a legalidade e a lisura do processo eleitoral”, afirmam os advogados do petista.

