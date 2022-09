Campanha de Ciro associa Lula a Geddel e Bolsonaro a Collor

A campanha de Ciro Gomes (PDT) intensificou os ataques a Lula (PT) e a Jair Bolsonaro (PL) a duas semanas do primeiro turno das eleições. Ciro sabe que precisa que ao menos um dos candidatos que lideram a corrida desidrate significativamente para que haja alguma chance de o pedetista chegar ao segundo turno.

Em vídeo nesta segunda, ele relembrou aos eleitores o nome de velhos aliados de Lula quando o petismo esteve no poder. Entre eles estão Geddel Vieira Lima (MDB), ex-ministro da Integração Nacional de Lula que, anos mais tarde, foi preso e condenado depois de ter sido pego com 51 milhões de reais em dinheiro vivo guardados em um apartamento em Salvador, no caso que ficou conhecido como “bunker do Geddel”. A peça de propaganda também menciona Renan Calheiros (MDB), Romero Jucá (MDB) e Eunício Oliveira (MDB), ex-presidente do Senado que é inimigo de Ciro no Ceará.

Da parte de Bolsonaro, a campanha lembra de nomes como Eduardo Cunha (União Brasil), Fabrício Queiroz (PL), Fernando Collor (PTB) e Valdemar Costa Neto (PL). “Votar no 13 ou no 22 é ser vítima da maior fraude, do maior conto do vigário, desta eleição”, diz.