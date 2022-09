Campanha de Bolsonaro vive pesadelo com cofre vazio e dívida milionária

A praticamente uma semana da eleição, o pior pesadelo de Flávio Bolsonaro se confirmou: o dinheiro na campanha do pai acabou. Não há, no PL, um tostão furado nos fundos eleitoral e partidário. Pior: o cheque voador do partido de Bolsonaro na praça já chega a… 50 milhões de reais.

Parte do desespero da campanha do presidente vem do temor de que a falência da campanha prejudique o último esforço do presidente para produzir uma “onda verde e amarela” nessa reta final do primeiro turno.

Sem grana, a mágoa de Flávio é especialmente dirigida a dois grupos, ricaços da Faria Lima e do agro: a turma não doou à campanha de Bolsonaro como ele imaginava que doaria.