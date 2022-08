Campanha de Bolsonaro vai avançar no discurso sobre miséria

Paulo Guedes é pura alegria com um dado que surgirá na campanha nos próximos dias: na esteira do novo valor do Auxílio Brasil, a pobreza extrema cairá de 5,1% para 4% até o fim do ano.

Para o ministro, o dado mostra que Jair Bolsonaro poderá avançar no discurso preferido dos petistas: a miséria. O ponto fraco de Bolsonaro, no entanto, é a baixa duração da renda prometida pelo governo a famílias em vulnerabilidade. Acaba no fim do ano.