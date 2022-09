Campanha de Bolsonaro usa fala sobre aborto para atacar Lula

A campanha de Jair Bolsonaro pôs no ar nesta quinta-feira uma propaganda eleitoral que usa trechos editados de uma fala do ex-presidente Lula, de abril deste ano, para dizer que ele defende o aborto. A inserção de 30 segundos que será exibida ao longo da programação na TV começa com uma declaração de Madre Teresa de Calcutá contra a interrupção da gravidez.

“Madre Teresa de Calcutá nos ensinou sobre o aborto”, diz o narrador. “E se uma mãe pode assassinar seu próprio filho em seu próprio ventre, o que falta a nós para matarmos uns aos outros?”, diz a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 1979, em fala dublada.

“Já Lula, defende o aborto”, continua o narrador. Nesse momento, são exibidos três trechos de um pronunciamento do petista: “E a madame ela pode fazer um aborto em Paris […] Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito […] Essa pauta da família, a pauta dos valores é uma coisa muito atrasada”.

Veja o vídeo da campanha:

A fala em questão — que na época causou polêmica entre os próprios petistas e virou munição para os bolsonaristas e evangélicos, em particular — ocorreu durante um debate promovido pela Fundação Perseu Abramo, do PT, e a fundação alemã Friedrich Ebert, sobre desafios progressistas e parcerias estratégicas com a União Europeia. O evento teve a participação de Martin Schulz, presidente da entidade e ex-presidente do Parlamento Europeu.

Continua após a publicidade

Lula se referia aos europeus quando disse que “é preciso estabelecer um padrão que seja mínimo para que todo mundo possa viver bem”. E citou o exemplo do Brasil com relação ao aborto.

“Aqui no Brasil, por exemplo, Martin, as mulheres pobres elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido o aborto, é ilegal. Então uma mulher pobre ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa… Numa cidade chamada Jaguaquara, na Bahia, eu conheci uma mulher que utilizava fuligem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisas que grudam, sabe?, colocando na vagina para ver se ela abortava”, relatou o ex-presidente.

“Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim. Ir pra Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito, e não ter vergonha. ‘Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, não quero’. O que não dá é a lei exigir que ela tenha, se a lei não exige cuidar. Então, nós ainda precisamos avançar muito”, prosseguiu o petista.

“E essa pauta, essa pauta da família, a pauta dos valores é uma pauta muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. Ele não cuidou dos filhos dele com educação, pra falar da questão moral, da questão da família. O comportamento dele com relação às mulheres não lhe dá o direito desses valores. Ele não respeita, ele acha que mulher é um objeto. Então é esse cidadão que tenta pregar valores para um grupo brasileiro que acredita. E eu acho que nós é que temos que assumir essa discussão, tentando fazer a sociedade evoluir, e não compartilhando do retrocesso que a gente tem nessa discussão”, concluiu.

A fala completa pode ser vista aqui: