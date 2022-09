Campanha de Bolsonaro recebe socorro milionário de empresários

Os irmãos Alexandre e Pedro Grendene Bartelle, fundadores da Grendene, doaram juntos 2 milhões de reais à campanha de Jair Bolsonaro (PL) à presidência. A Grendene detém, por exemplo, as marcas de calçados Ipanema, Melissa e Rider.

Conforme o Radar mostrou na semana passada, os fundadores do grupo já haviam doado cerca de 8 milhões de reais para as eleições deste ano, com aportes para candidatos petistas e bolsonaristas no Ceará, onde o grupo tem sede, no Rio Grande do Sul, onde os irmãos nasceram, e em Mato Grosso.

Nesta semana, cada irmão decidiu doar 1 milhão de reais cada à campanha do presidente que, como o Radar também mostrou, sofre com a falta de recursos e tem uma dívida de cerca de 50 milhões de reais.

Alexandre e Pedro são, respectivamente, o segundo e o terceiro maiores doadores individuais do pleito deste ano, atrás apenas do empresário do etanol Rubens Ometto, controlador da Cosan.