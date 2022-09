Campanha de Bolsonaro quer evitar fake news nos celulares de assessores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com medo do TSE, o QG de campanha de Jair Bolsonaro orientou assessores a não armazenarem fake news recebidas de apoiadores e aliados do presidente nos celulares.

Essa turma vive coalhada de conteúdo falso no WhatsApp e em outros aplicativos. Quase todas as fake news enviadas são relacionadas a Lula. A campanha de Bolsonaro, claro, jura que não produz. Só recebe fake news de apoiadores.

Duro é acreditar. Afinal, o próprio presidente já foi flagrado em diferentes momentos compartilhando fake news.