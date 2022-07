Campanha de Bolsonaro leva goleada de Lula nos tribunais

A campanha de Jair Bolsonaro começou a semana com uma dura derrota para a campanha de Lula nos tribunais. Atendendo a um pedido dos advogados do PT, o ministro Alexandre de Moraes, do TSE, mandou Flávio Bolsonaro e outros figuras coroadas do bolsonarismo apagarem mensagens difamatórias de suas redes sociais que miravam Lula e o PT.

A decisão do TSE levou aliados de Bolsonaro a propagar nas redes a mesma choradeira de sempre. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, classificou o despacho de Moraes de “injustiça”. “Nos chamam de nazista, fascista, miliciano, de tudo, sem ter qualquer fundamento para tal. A isso nunca chamaram sequer fake news, quanto mais retirar posts por interferência na eleição”, disse.

Integrantes da campanha de Bolsonaro, no entanto, reconhecem que o filho do presidente, antes de reclamar do TSE, deveria cobrar os advogados da campanha do pai. Afinal, se o PT consegue decisões favoráveis, é porque os advogados do partido estão usando as armas jurídicas para combater o adversário e seus atos ilegítimos.

Bolsonaro, via de regra, tem advogados contratados para atuar da mesma forma contra Lula e os petistas que venham a difamar seus aliados. A Justiça só atua quando provocada. “O PT leva vantagem nessa frente porque estruturou melhor seu time jurídico. A nossa campanha está muito desorganizada nessa frente jurídica”, diz um bolsonarista.