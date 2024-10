Campanha arrecada mais de 2,4 milhões de libras para reflorestar Amazônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma campanha promovida pela Fundação Caring e Annabel’s, do Reino Unido, arrecadou mais de 2,4 milhões de libras em apoio ao reflorestamento da Amazônia. A iniciativa “Annabel’s Amazônia 2024” chegou à sua quinta edição em comemoração ao Dia da Amazônia, e também visa oferecer suporte a comunidades indígenas e financiar projetos sociais voltados para mulheres e crianças no Reino Unido e no Brasil.

A Fundação Caring já plantou mais de dois milhões de árvores e distribuiu mais de dois milhões de refeições, além de oferecer serviços de apoio a vítimas de abuso doméstico.

Este ano, a campanha quer expandir sua atuação no estado do Acre, financiando 14 viveiros comunitários que prometem aumentar a renda das famílias locais de forma sustentável.

Álém disso, a fundação fez uma parceria com a Associação Médicos da Floresta, e pretende levar levar cuidados médicos essenciais a comunidades indígenas remotas.