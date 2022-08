Campanha aquece demanda por profissionais no Legislativo

A Legisla Brasil, organização que trabalha para profissionalizar o Poder Legislativo, recebeu este ano demanda para preencher 177 vagas de gabinetes e, principalmente, de equipes de campanha de candidatos.

Os profissionais foram selecionados no banco de talentos da ONG, que mapeou o perfil de quem tem interesse em trabalhar com política.

De acordo com a organização, 40,24% são negros, 43,15% são mulheres e 37,9% declaram-se LGBTs. Na análise regional, 58,2% estão no Sudeste, 15,5% estão no Nordeste, 12,8% no Centro-Oeste, 7% no Sul e 3,3% no Norte.

Em cinco anos, a Legisla – responsável por processos seletivos no Poder Legislativo – já trabalhou com 16 partidos e impactou 300 mandados.