Camisas da Seleção Brasileira voltam a ter alta procura; saiba o motivo

Com a Copa do Mundo Feminina chegando, a busca por camisas da Seleção Brasileira de futebol cresceu 147,5% em abril, mostra uma pesquisa da startup franco-brasileira Simplex.

A empresa monitora as buscas realizadas por consumidores nos maiores e-commerces do país e capta tendências através de uma plataforma de inteligência artificial.

A amarelinha está no topo dos seis itens mais desejados do mês pelos brasileiros. “Tivemos o anúncio da CBF dos novos modelos de uniformes para a seleção feminina, em parceria com a Nike, e o brasileiro costuma se preparar para eventos como a Copa do Mundo com muito entusiasmo e expectativa”, diz João Lee, CEO da Simplex.