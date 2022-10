Caminhoneiros ampliam bloqueios de estradas no Sul

Atualizado em 31 out 2022, 16h13 - Publicado em 31 out 2022, 15h47

Por Ramiro Brites Atualizado em 31 out 2022, 16h13 - Publicado em 31 out 2022, 15h47

Caminhoneiros, que iniciaram neste domingo o fechamento de rodovias no Sul do país, instalaram novas barricadas nesta segunda. No Rio Grande do Sul, a PRF confirmou 30 pontos interditados.

Um dos líderes do movimento que fechou o acesso de Porto Alegre ao litoral, pela Freeway (BR-290), publicou vídeo em que sugere fraude nas eleições e pede a manifestação de autoridades. O bloqueio, em Santo Antônio da Patrulha, ocorre nos dois sentidos.

“Enquanto o Bolsonaro não se manifestar, ou o exército, não tem passagem”, disse o manifestante.

Motoristas relatam bloqueios próximos a Sombrio e Criciúma, em Santa Catarina, onde as rodovias já estão fechadas desde domingo, conforme mostrou o Radar. Apoiador de Jair Bolsonaro, o governador eleito Jorginho Mello criticou as mobilizações.

“Eu sei da paixão e da dor que os bolsonaristas estão tendo neste momento, mas eu não concordo com manifestação. Quebradeira não constrói nada, não vai mudar nada”, disse o senador.