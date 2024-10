Câmara sofre calotes de ex-deputados que usaram apartamentos funcionais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Câmara procura dois ex-deputados federais que deram calote nas contas dos apartamentos funcionais que ocuparam em Brasília.

Aline Gurgel, do Republicanos, deve 3.500 reais referentes a “débitos de contas de consumo no imóvel funcional ocupado durante o mandato”.

Já o tucano Nilson Pinto deixou uma fatura de 2.200 reais pendurada e ainda está sendo cobrado a devolver um notebook da Câmara.

A Casa diz que não sabe onde os dois estão, mas Aline é presidente do Republicanos no Amapá e Pinto preside o PSDB no Pará.

A dupla tem 30 dias para regularizar as pendências com a Câmara.