Câmara se prepara para votar o marco legal dos jogos de azar

Relator do marco legal dos jogos de azar na Câmara, o deputado Felipe Carreras (PSB-PE) teve uma conversa recente com o presidente da Casa, Arthur Lira, sobre o acordo firmado no fim do ano para que o tema vá a voto no plenário nos próximos dias.

Lira disse que o acordo está mantido. A votação do texto que divide a base aliada de Jair Bolsonaro deve ocorrer entre esta semana e a próxima.