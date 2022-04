Câmara pode votar benefício extra do Auxílio Brasil nesta quarta

Com sessão marcada para a manhã desta quarta, a Câmara dos Deputados poderá votar o benefício que será um complemento ao valor do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família.

Caso aprovada, a medida provisória 1.076/2021 permitirá que os depósitos mensais cheguem a até 400 reais por família até dezembro deste ano — hoje, a média do Auxílio Brasil gira em torno de 224 reais.

Inicialmente editada para dezembro do ano passado, a MP dependia da aprovação da PEC dos Precatórios pelo Congresso para que o pagamento do adicional pudesse ser estendido ao ano de 2022. Com a transformação da PEC na Emenda Constitucional 114, o pagamento do benefício foi estendido até dezembro.

Para 2023, não há previsão de pagamento do benefício, que tem caráter extraordinário. Segundo o governo, o total gasto em dezembro de 2021 foi de cerca de 2,67 bilhões de reais e o estimado para 2022 será proporcional a esse mês, resultando em cerca de 32,04 bilhões de reais para os doze meses.