Câmara manda ex-deputado bolsonarista devolver R$ 5 mil por bens perdidos

A Câmara dos Deputados cobra uma dívida de 5.009 reais do ex-deputado bolsonarista Fernando Francischini (União Brasil-PR). Segundo notificação publicada na edição desta sexta do Diário Oficial da União, o débito é referente ao “extravio de bens”.

De acordo com a publicação, Francischini encontra-se atualmente “em local incerto e não sabido” e que ele tem um prazo irrevogável de 30 dias para comparecer à Coordenação de Movimentação Financeira da Câmara, em Brasília, ou para quitar o débito ou para apresentar a sua defesa.

“A inobservância do prazo acima ensejará a inclusão do NOTIFICADO no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN, além do encaminhamento do débito à Procuradoria da Fazenda Nacional, para inscrição na Dívida Ativa da União e demais medidas cabíveis, inclusive de âmbito judicial”, diz a publicação.

Francischini foi deputado federal por dois mandatos pelo Paraná, entre 2011 e 2019. Eleito deputado estadual em 2018, ele foi cassado pelo TSE em outubro do ano passado sob a acusação de ter propagado notícias falsas sobre as urnas.

