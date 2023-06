Câmara dos Deputados vai fazer homenagem ao centenário da Portela

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Câmara dos Deputados faz na próxima segunda-feira, 12, uma sessão de homenagem ao centenário da Portela. A escola de samba mais vezes campeã do Carnaval foi fundada em 11 de abril de 1923, no bairro de Oswaldo Cruz, subúrbio do Rio de Janeiro.

“A diretoria da Majestade do Samba e toda a família portelense agradecem o carinho com a nossa escola e o reconhecimento pela importância do centenário da Portela”, disse a agremiação nas redes sociais.

O pedido partiu do deputado Murillo Gouvea (União Brasil-RJ).