Câmara dos Deputados fará homenagem aos 30 anos do Instituto Ayrton Senna

A Câmara dos Deputados preparou, para a próxima terça-feira, dia 12 de novembro, uma homenagem aos 30 anos de criação do Instituto Ayrton Senna. A cerimônia está marcada para às 9h, no Plenário da Casa, e foi solicitada por três deputados federais do Republicanos, Hugo Motta (PB), Julio Cesar Ribeiro (DF) e Luciano Vieira (RJ), e uma do União Brasil, Fernanda Pessoa (CE).

No requerimento, os deputados do Republicanos explicaram que além de uma inspiração, Senna também deixou um legado positivo para os campos da filantropia, educação e desenvolvimento social.

“A sessão solene proposta será uma oportunidade para destacar os valores de determinação, superação e excelência que Senna personificou ao longo de sua carreira, bem como para celebrar seu legado duradouro”, diz trecho do documento.

Em sua justificativa, Fernanda Pessoa afirmou que o papel exercido pelo Instituto no desenvolvimento social de crianças é “brilhante”. Além disso, ela destacou o reconhecimento internacional da organização frente a instituições como ONU e OCDE.

“O Instituto foi a primeira organização não governamental a ser reconhecida como uma cátedra da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Unesco. Em 2012, o Instituto Ayrton Senna passou a integrar Network of foundations Working for Development da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, sendo a primeira organização brasileira a integrar a rede global de fundações a promover o impacto social”, ressaltou no documento.

O evento da próxima terça também contará com a participação do vice-presidente do instituto, Ewerton Fulini, que falará sobre os desafios da educação no Brasil, destacando temas como a alfabetização na idade certa e a urgência de estabelecer prioridades estratégicas no novo Plano Nacional de Educação.