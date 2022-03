Câmara do Rio fará reunião para avaliar denúncias contra Gabriel Monteiro

O Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio irá discutir em reunião nesta terça o que fará com as denúncias veiculadas no domingo pelo Fantástico, da TV Globo, contra o ex-PM, youtuber e vereador Gabriel Monteiro (PSD).

Segundo reportagem do programa, Monteiro é acusado por ex-funcionários de seu gabinete de assédio sexual e moral durante o trabalho. Ele também é acusado de manipular os vídeos que faz com supostas denúncias de problemas sociais do Rio ou sobre supostas “fiscalizações” do funcionamento das instituições públicas que o vereador realiza cercado de seguranças.

O programa dominical mostrou que o youtuber manipula a verdade nos vídeos e ainda ganha dinheiro com a monetização das visualizações na plataforma. Uma das manipulações mais chocantes revelada mostra Monteiro instruindo uma menor de idade a dizer que passava fome diante das câmeras. Monteiro negou as denúncias.

Segundo o vereador Tarcísio Motta (PSOL), caso o conselho não decida por abrir apuração por quebra de decoro contra o vereador, o seu partido pretende tentar reunir 21 assinaturas de vereadores necessárias para a instauração de representação no órgão.