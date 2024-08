Câmara deve votar segundo texto da regulamentação da reforma tributária

Com o avanço da campanha eleitoral no país, os deputados vão realizar, nesta semana, um esforço concentrado para votar matérias importantes como o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, com foco no funcionamento do comitê gestor do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que vai substituir os atuais ICMS e ISS.

Nesta segunda, os deputados aprovaram requerimento para que o texto tramite em regime de urgência diretamente no plenário.

Foram 308 votos favoráveis e 142 contrários. Relator do grupo de trabalho sobre o tema, Mauro Benevides diz que o texto está bem encaminhado para ir a plenário: “O nosso texto está tão redondo que eu até desconfio que a votação será mais fácil que a do primeiro projeto da reforma”, disse à Agência Câmara.

Como o Radar mostrou, os deputados terão apenas nove dias de trabalho presencial em Brasília até as eleições de outubro.