Câmara deve votar Plano Nacional de Educação Digital nesta semana

A Câmara deve analisar nesta semana o projeto de lei que prevê a implementação do Plano Nacional de Educação Digital nas escolas brasileiras. Relator do PL 4513/2020, o deputado Professor Israel Batista comenta que ainda não há no Brasil uma política abrangente que coloque o país no patamar dos países desenvolvidos quando o assunto é inclusão digital.

Segundo pesquisa da OCDE, em 2030, o Brasil terá apenas 2% de graduados em carreiras de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM, na sigla em inglês), enquanto China e Índia chegarão a 37% e 26,7%, respectivamente.

“Queremos assegurar esse direito e falar não só de inclusão, mas também de educação. Essa é uma temática que precisa passar pela escola em um currículo que desenvolva as competências necessárias para lidar com as tecnologias de informação e comunicação, mas, sobretudo, sensibilizar quanto aos efeitos colaterais neste contexto de fake news”, defendeu o parlamentar.

O projeto, apresentado pela deputada Angela Amin em 2020, também prevê a capacitação e especialização digital de professores.