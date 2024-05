Câmara deve votar decreto de Lula que agiliza ajuda ao RS nesta segunda

A Câmara deve votar ainda nesta segunda-feira a mensagem do presidente Lula propondo um decreto legislativo para reconhecer o estado de calamidade pública em parte do território nacional e afastar regras fiscais exclusivamente sobre o dinheiro que for empregado para enfrentar a crise no Rio Grande do Sul.

Em reunião no fim da tarde, Arthur Lira (PP-AL) acertou com líderes de bancada a realização de uma sessão deliberativa ainda nesta segunda para aprovar o regime de urgência sobre a mensagem enviada por Lula ao Congresso e colocar em votação o decreto legislativo proposto pelo presidente.

Mais cedo, com Lira e Rodrigo Pacheco ao seu lado no Palácio do Planalto, Lula afirmou que a proposta visava “dar celeridade para que as coisas atendam as necessidades do Rio Grande do Sul nesse momento de calamidade”.