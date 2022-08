Câmara de Comercialização de Energia Elétrica foca no hidrogênio renovável

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Representantes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica estarão em Paris na próxima segunda-feira para defender a criação de um grupo de trabalho voltado à certificação da energia que será utilizada na produção de hidrogênio renovável, durante sessão do Comitê Internacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, a maior comunidade global do setor.

O objetivo é posicionar o Brasil como referência na produção do insumo de forma limpa. Considerado o combustível do futuro, o hidrogênio verde se apresenta como um negócio promissor para o país.

“A garantia de origem para a energia elétrica que será usada na fabricação de hidrogênio, com certeza, será requisito mínimo para que consigamos vender o insumo internacionalmente. É por isso que a certificação é um tema tão importante”, explica Rui Altieri, presidente do Conselho de Administração da Câmara — associação civil sem fins lucrativos mantida pelas empresas que compram e vendem energia no Brasil.

Até o final do ano, a CCEE já vai lançar um modelo simplificado de certificação visando esse mercado.