Câmara chega a dezembro com R$ 4,6 bi gastos pela Casa

Dezembro chegou e, com ele, a Câmara vai se encaminhando para fechar o ano com um gasto superior aos 4,6 bilhões de reais neste ano. O valor corresponde ao orçamento geral da Casa, utilizado para toda sorte de despesas em torno dos deputados. Dados da Câmara mostram que o valor consumido neste ano corresponde a 72,42% do total previsto para 2021.