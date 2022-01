Câmara autoriza que marco dos jogos de azar tramite com urgência

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Câmara aprovou há pouco, com 293 votos favoráveis, o requerimento de urgência para tramitação do projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil.

O texto, relatado pelo deputado Felipe Carreras, está no centro de uma barulhenta disputa na bancada evangélica. Uma ala fala contra a nova norma enquanto outra aceitou fechar os olhos aos argumentos em troca de benefícios.

A batalha final, no entanto, deve ficar para o próximo ano.

O texto, como mostrou o Radar, foi protocolado nesta quarta.