Câmara aprova salário de R$ 46 mil para ministros do STF a partir de 2025

Um dia depois de aprovarem aumentos para o presidente da República, ministros, deputados federais e senadores, a Câmara aprovou na tarde desta quarta-feira um reajuste de 18% nos salários dos ministros do STF, parcelados em três anos. O projeto ainda terá que ser aprovado pelo Senado para seguir para a sanção presidencial.

O texto aprovado pelos deputados prevê que a remuneração dos magistrados passe dos atuais 39.293,32 reais para 46.366,19 reais, a partir de 1º de fevereiro de 2025. Antes, o valor será de 41.650,92 reais a partir de 1º de abril do ano que vem, e de 44.008,52 reais a partir de 1º de fevereiro de 2024.

O subsídio dos ministros do Supremo é usado também como teto para o pagamento de remunerações no serviço público federal. A estimativa feita pela Corte para o impacto orçamentário no ano que vem é de 910,3 mil reais em relação aos ministros e de aproximadamente 255,4 milhões de reais para os demais membros do Poder Judiciário.