Câmara aprova regime de urgência do novo arcabouço fiscal

A Câmara aprovou nesta quarta-feira, por 367 votos a 102, a tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal – rebatizado agora de “regime fiscal sustentável”.

Arthur Lira e Fernando Haddad se engajaram pessoalmente na negociação do texto apresentado pelo relator do projeto, Claudio Cajado (PP-BA).

A tramitação só avançou depois de Cajado mudar o texto original para incluir gatilhos de contenção de despesas que são acionados quando o governo descumpre a meta de resultado primário.

Atendendo a um pedido de Lula, o deputado blindou a política de conceder aumentos do salário mínimo acima da inflação. Reajustes no valor do Bolsa Família, contudo, estarão sujeitos à proibição de criar despesa obrigatória quando a meta de primário não for atingida.

Em regime de urgência, o projeto da nova regra fiscal não precisará passar por comissões e ganha precedência sobre outras propostas no plenário da Câmara. Esse tipo de tramitação expressa precisa dos votos de metade dos presentes mais um para ser aprovado.

O acordo selado na residência oficial da presidência da Câmara na última segunda-feira com Lira, Haddad e os líderes de blocos e partidos deixou combinada a votação do mérito do projeto para a próxima quarta-feira, 24 de maio.

Para aprovar um projeto de lei complementar, são necessários ao menos 257 votos, ou seja, maioria absoluta dos 513 deputados.

