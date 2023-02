Câmara aprova indicação de deputado apoiado por Lira para o TCU

O plenário da Câmara aprovou nesta quinta-feira o nome do deputado federal Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), de 39 anos, como o indicado da Casa para virar ministro do TCU.

A designação ainda terá que ser submetida ao Senado para que ele assuma a cadeira no órgão auxiliar do Congresso no controle externo da administração pública. A vaga foi aberta pela aposentadoria da ex-ministra Ana Arraes, mãe do ex-governador Eduardo Campos.

Apoiado pelo presidente reeleito da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e filho do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), Jhonatan recebeu 239 votos dos 493 votos. Ele acabou de ser empossado para o seu quarto mandato consecutivo como deputado federal e, se aprovado pelo Senado, terá que renunciar para assumir a vaga no Tribunal de Contas da União.

O ex-deputado federal Fábio Ramalho (MDB-MG), que não foi reeleito em 2022 após quatro mandatos seguidos, obteve 174 votos. A deputada Soraya Santos (PL-RJ) ficou em terceiro, com 75 votos. Houve ainda cinco votos em branco.

Jhonatan foi indicado pelo seu partido, o Republicanos, e teve o apoio de MDB, PDT, Podemos, PP, PSB, PSD e União e das federações PSDB-Cidadania e PT-PCdoB-PV.

Com a saída do deputado, quem deverá assumir seu posto é o primeiro suplente da legenda, o vereador de Boa Vista Gabriel Mota.