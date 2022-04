Caixa mira feiras de negócios do agro para fazer frente ao BB

Depois de se tornar a terceira maior carteira de negócios no agro, a Caixa elaborou um plano para participar de 60 feiras do setor neste ano. Quer disputar bilhão a bilhão com o BB.

Em dois anos, o banco passou de oitavo para terceiro lugar no saldo da carteira de negócios no agro. Um aumento de 113% no comparativo de 2020 com 2021, saindo de 7,6 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares em financiamentos.