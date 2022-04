Caiado recebe vaias durante evento com Bolsonaro em Goiás

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil) foi fortemente vaiado nesta quarta-feira por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante evento de entrega de títulos de terra em Rio Verde, no interior do estado.

Os gritos contra o atual chefe do Executivo goiano se intensificaram quando Caiado foi apresentado pelo prefeito da cidade, Paulo do Vale. Além das vaias, o público entoou coro de apoio ao deputado Vitor Hugo (PL), candidato de Bolsonaro ao governo de Goiás — e presente no encontro.

“O nosso inimigo, presidente, não está desse lado da trincheira, não. Nós temos que mirar nossas armas pro outro lado da trincheira, onde que os vermelhinhos estão lá doidos pra tomar o país de novo. Não vamos deixar, não”, disse o prefeito de Rio Verde em aceno ao governador.

Ao subir ao microfone, Caiado foi recebido por vaias ainda mais fortes da plateia, que puxou gritos de “Fora, Caiado”. O discurso, marcado pela fala do governador “contra a esquerda”, teve que ser interrompido diversas vezes pelas manifestações do público.

“Queria pedir ao presidente para informar aos desinformados que, em 1989, ninguém tinha coragem de ser candidato a presidente pra defender produtor rural. Na primeira eleição, foi Ronaldo Caiado que saiu presidente da República, foi Ronaldo Caiado quem foi pra frente da luta enfrentar as esquerdas do Brasil, levar o nome de quem trabalha e quem produz”, disse.