Caetano lidera ato contra ‘pacote da destruição’ no Congresso nesta quarta

A partir das 15h desta quarta-feira, um grupo de artistas e movimentos da sociedade civil liderados pelo cantor baiano Caetano Veloso realiza uma manifestação na frente do Congresso Nacional, em Brasília, para pressionar deputados e senadores a barrar o que classificam como o “pacote da destruição ambiental”.

O “ato pela terra” mira cinco projetos de lei que representam “impactos irreversíveis” para a Amazônia, os direitos humanos, o clima e a segurança da população.

“Esperamos que a luz lançada no Senado possa levar a resultados práticos. O presidente da Câmara [Arthur Lira] tem dado mostras de fazer passar toda a desastrosa permissividade que o atual governo propõe. O mundo vendo as proximidades de pesadelos bélicos e o Legislativo brasileiro apressando projetos que desrespeitam todo o cuidado que devemos ao tema ambiental. Esperamos que [Rodrigo] Pacheco seja mais sensato, educado e capaz de entender onde mora nossa dignidade como nação”, escreveu Caetano no Instagram nesta terça.

Também devem participar do ato Seu Jorge, Criolo, Bela Gil, Emicida, Malu Mader, Paola Carosella, Maria Gadú, Nando Reis, Alessandra Negrini, Lázaro Ramos, Baco Exu do Blues, Letícia Sabatella, Bruno Gagliasso, Natiruts, Christiane Torloni, Nathala Dill, entre outros.