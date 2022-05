Caciques da terceira via definem critérios para aliança ao Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Principal aliança da terceira via, os partidos PSDB, MDB e Cidadania definiram nesta quarta-feira os critérios para o candidato único do bloco que será lançado à Presidência da República.

Os caciques Bruno Araújo, Baleia Rossi e Roberto Freire decidiram que a escolha será balizada pelos resultados de pesquisas qualitativas e quantitativas de intenção de voto. Atualmente, disputam a candidatura pelo grupo a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB).

“Os parâmetros iniciais foram propostos pelo MDB e aprimorados pelos presidentes das demais agremiações. Serão agora apresentados à aprovação das instâncias partidárias e aos postulantes à Presidência para que, em curto prazo, seja apresentado ao povo brasileiro um projeto democrático que aglutine esperança no futuro do País”, disse o PSDB em comunicado.

A última pesquisa CNT/MDA, divulgada na terça, mostra Doria em quarto lugar, com 3,1% das intenções de voto, seguido por André Janones (Avante), com 2,5%, e Tebet, com 2,3%. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, ambos estão tecnicamente empatados.

Em primeiro na sondagem, aparece o ex-presidente Lula (PT), com 40,6%, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Em terceiro, figura Ciro Gomes (PDT), com 7,1%.