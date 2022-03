Cacique petista diz que ação da Otan levou à guerra de Putin na Ucrânia

Com o avanço da guerra na Ucrânia, Aloizio Mercandante escreveu um editorial para uma das publicações do PT destinadas aos militantes do partido.

No texto, o petista deixa claro que “nada justifica uma guerra” e que o partido acredita “na construção da paz por meio do diálogo e da diplomacia”. Mercadante sugere, no entanto, que uma certa “política agressiva de expansão do ocidente” justifica a guerra de Vladimir Putin contra os ucranianos.

“É inegável que o fim União Soviética poderia ter gerado uma ação pacificadora do Ocidente. Mas, ao contrário disso, as forças ocidentais optaram por aprofundar uma política agressiva de expansão, com a OTAN passando de 12 membros originais para 30, inclusive com nações fronteiriças à Rússia, como tentam fazer agora com a Ucrânia”, escreve Mercadante.

“Não é demais lembrar que, no início do mês, antes do início da incursão russa, Putin e o presidente da China, Xi Jinping, divulgaram um comunicado em que denunciavam a expansão da Otan, que está no centro do atual conflito em curso na Ucrânia. Esse entendimento entre Rússia e China mexe definitivamente com a geopolítica mundial”, segue o petista